В платье с огромным цветком: Люси Лью блистала на красной дорожке в Берлине

55-летняя актриса Люси Лью - звезда фильма "Ангелы Чарли" - посетила мероприятие в Берлине. Она блистала на красной дорожке в кинотеатра UCI Luxe на мировой премьере фильма "Кодовое имя "Красный", в котором сыграла с Дуэйном Джонсоном, Крисом Эвансом и Кирнан Шипкой.

Для мероприятия она выбрала длинное черное платье креативного дизайна. Ее наряд был от известного бренда Zuhair Murad.

Бархатное платье имело длинный шлейф, а также американскую пройму. Спереди оно было расшито бежевыми пайетками с бисером из-за чего казалось, что платье прозрачное. Также его украшал огромный цветок из лент ткани, декорированых стразами. Волосы актрисы были собраны в низкий пучок и украшены цветами.

Люси Лью / Фото: Getty Images

Эта ее прическа была очень похожей на ту, которую выбрала не так давно для выхода в свет Зои Салдана. Актриса для появления на кинофестивале украсила волосы синими гортензиями, что выглядело очень необычно и романтично.

Зои Салдана / Фото: Associated Press

Зои Салдана / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм "Кодовое имя "Красный" выйдет 7 ноября.

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