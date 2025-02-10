В платье с огромным цветком на груди: Сара Мишель Геллар вручила награду главной звезде сериале "Сегун"

Актриса Сара Мишель Геллар, известная в первую очередь по своей роли в сериале "Баффи - истребительницы вампиров", посетила церемонию Critics Choice Awards, которая прошла в Калифорнии.

На этом мероприятии она появилась в элегантном и лаконичном платье от бренда Oscar de la Renta. Эта марка характерна тем, что зачастую их изделия украшены цветочными мотивами и наряд Сары Мишель не стал исключением, ведь на лифе ее платья был большой цветок из ткани. Свой наряд она дополнила прямоугольным черным клатчем с декором, элегантными украшениями и прической-хвостом. Макияж у актрисы был нежный и без ярких акцентов.

Сара Мишель Геллар / Фото: Associated Press

Во время церемонии актриса вышла на сцену, чтобы объявить победителя в номинации "Лучшая мужская роль в драматическом сериале".

Сара Мишель Геллар / Фото: Associated Press

Затем она вручила награду Critics Choice Awards 64-летнему Хироюки Санада, который одержал победу. Актер сыграл в нашумевшем сериале "Сегун", который стал лучшим шоу 2024 года.

Сара Мишель Геллар и Хироюки Санада / Фото: Associated Press

Сара Мишель Геллар и Хироюки Санада / Фото: Associated Press

Напомним, что сама Сара Мишель в скором вернется к роли победительницы вампиров. Однако в этот раз новый сериал будет рассказывать о другой истребительнице, а она сыграет в нем уже не главную роль, а эпизодическую. По по такому случаю мы предлагали вспомнить, что носила актриса в эпоху, когда мода на вампирские саги только зарождалась - в 90-х и двухтысячных годах - и собрали ее стильные образы.

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