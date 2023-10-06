В платье с огромным цветком: Ники Хилтон посетила светскую церемонию в необычном наряде

Светская львица выбрала для мероприятия платье с одним из самых модных декоров этого года - 3D цветами.

В Нью-Йорке в театре Дэвида Х. Коха состоялся ежегодный гала-вечер New York City Ballet 2023, который в этом году отмечает свое 75 лет. Среди гостей мероприятия была звезда "Секса в большом городе" Сара Джессика Паркер с мужем Мэтью Бродериком, актриса Диана Крюгер, а также младшая сестра скандальной Пэрис Хилтон - Ники Хилтон.

Миллионерша и светская львица появилась перед камерами в элегантном длинном платье от бренда Oscar de la Renta.

Наряд был очень романтичным, выполненный из легкого шифона, имел складки на декольте и юбке. Талию Ники подчеркивал тонкий пояс. Однако главным украшением платья был огромный цветок на груди. Дополнила она свой наряд серьгами с бриллиантами, высокой прической и сверкающим макияжем.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

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