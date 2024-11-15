В платье с огромным цветком: рассматриваем образ "Мисс Украина-Вселенная" на гала-вечере

"Мисс Украина-Вселенная" - 21-летняя Алина Пономаренко - в этом году представляет нашу страну на конкурсе красоты "Мисс Вселенная-2024". Мероприятие проходит в этот раз в Мексике и до того, как состоялось его торжественное открытие, организаторы шоу провели множество мероприятий, в которых принимали участие конкурсантки. Так девушки могли показать себя, познакомится, презентовать свою страну.

Одним из таких мероприятий был гала-концерт посвященный Деню мертвых - празднику, который проводится, чтобы почтить память умерших. Он ежегодно проходящий 1 и 2 ноября.

Алина продефилировала на мероприятии в черном вечернем платье с кружевными вставками, одним рукавом, вышивкой бисером и пайетками. Ее образ дополняла тиара со стразами и цветами, а также арт-макияж, соответствующий празднику.

Алина Пономаренко / Фото: Getty Images

На полуфинале конкурса, который стартовал 14 ноября, модель Алина Пономаренко продемонстрировала вечернее платье с декольте, купальник и национальный костюм.

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