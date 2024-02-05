В платье с глубоким декольте и "чешуей": Дуа Липа появилась на красной дорожке в очень эффектном луке

В этом году артистка была среди номинантов в категории "Песня года" с работой Dance The Night, которая прозвучала в фильме "Барби". Вероятно, поскольку в фильме Дуа исполнила роль русалки, решила соответствовать этому образу и на красной дорожке.

Британская звезда Дуа Липа появилась на церемонии "Грэмми", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Для красной дорожки певица выбрала гламурное серебряное платье от бренда Courreges, которое было полностью расшито мелким серебряным декором, что напоминал чешую.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Также у этого креативного наряда было очень глубокое V-образное декольте, практически до пупка, длинные рукава и вырезы на бедрах.

Свой образ Дуа дополнила лаконичной прической с легкими локонами, макияжем и нюдовым маникюром. Однако главное внимание в образе привлекало колье звезды от ювелирного бренда Tiffany & Co.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Колье Pisces из коллекции Tiffany Blue Book 2023 года, выполненное в виде двух рыб, которые держат оранжевый сапфир весом более 23 карат. Это изделие сделано из платины и золота весом 18 карат также содержит необработанные сапфиры Умба и Падпараджа, оранжевые сапфиры, рубеллиты и бриллианты.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

Украшение с рыбами очень удачно идейно сочеталось с платьем с "чешуей". Однако после красной дорожки звезда вышла на сцену, где исполнила один из своих хитов, и кардинально сменила образ. На Дуа был уже сексуальный черный костюм с ремешками.

Дуа Липа / Фото: Associated Press

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