В платье с огромным шлейфом: Джулия Фокс посетила показ Vetements в Париже

В Париже продолжается Неделя моды и многие известные бренды презентовали свои коллекции ready-to-wear осень-зима 2024-2025. Не стало исключением и шоу бренда Vetements, основаного грузинским модельером Демной Гвасалией и его братом Гурамом Гвасалией.

Среди гостей показа появилась американская модель Джулия Фокс. Звезда эпатажа наделе однотонное черное платье с огромным шлейфом, которое дополнила черной дубленкой оверсайз.

Также Фокс сделала яркий макияж в сером цвете, а свои осветленные серо-фиолетовые волосы уложила назад в мокрую прическу.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

На мероприятие Джулия пришла с коллегами и подругами - стилистом Брианой Андалор и небинарной моделью Ричи Шазам. Они также оделись в черные луки.

Джулия Фокс с Брианой Андалор и Ричи Шазам / Фото: Getty Images

В Париже 34-летняя Фокс проводит уже несколько дней и также успела побывать на показе бренда Pressiat, который также прошел в рамках Недели моды. На этом шоу Джулия вышла на подиум в черном платье с декольте.

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