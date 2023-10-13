В платье с огромным воротом и шлейфом: певица Николь Шерзингер удивила роскошным нарядом

45-летняя певица Николь Шерзингер, которая недавно объявила, что выходит впервые замуж, посетила гламурную светскую вечеринку в Лондоне. Мероприятие проходило в отеле Savoy, а Николь на нем привлекла особое внимание из-за своего необычного платья.

Наряд звезды был от бренда Tony Ward из кутюрной коллекции осень-зима 2023. Платье было черным, приталенным и идеально подчеркивало стройную фигуру артистки.

Также у платья был длинный шлейф и огромный ворот из белой ткани, который был поднят в одной стороны. Еще одной изюминкой наряда стала красная шелковая деталь на талии.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

Образ Шерзингер дополнила бриллиантовым набором, ярким макияжем и темным маникюром. Волосы у нее были уложены в высокую прическу-пучок.

Николь Шерзингер / Фото: Getty Images

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