В платье с огромными бантами: актриса Кейт Хадсон посетила фэшн-церемонию

Кейт Хадсон / © Associated Press

Реклама

Актриса Кейт Хадсон — дочь лауреата премии «Оскар» Голди Хоун — посетила церемонию вручения премии Fashion Trust U.S. Awards, которая прошла в The Lot at Formosa в Западном Голливуде.

Кейт — обладательница отличного вкуса и всегда старается выбирать не только элегантные, но и оригинальные наряды. В этот раз она отдала предпочтение платью белоснежного цвета. На ней было платье от бренда Harbison Studio со шлейфом и оригинальными огромными бантами на бретельках.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Однотонный наряд был приталены и отлично подчеркивал фигуру звезды. Кейт носила его в сочетании с необычными длинными серьгами с зелеными камнями, а также высокой прической-пучком.

Реклама

Кейт Хадсон / © Associated Press

Это мероприятие проводится третий год подряд и Кейт его посетила впервые. Вручение премии проводится некоммерческой организацией Fashion Trust US, которая занимается поддержкой начинающих дизайнеров. Победители получают денежные призы до 200 000 долларов, а также доступ к наставничеству от лидеров отрасли.

Среди других знаменитостей, которые посетили мероприятие, также были замечена светская львица Ники Хилтон и певица Ферги — бывшая вокалистка группы Black Eyed Peas.

Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон Кейт Хадсон / © Associated Press Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон / © Getty Images Кейт Хадсон на благотворительном аукционе в Нью-Йорке / © Getty Images Кейт Хадсон / © Associated Press