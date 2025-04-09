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- Шоу-бизнес
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В платье с огромными бантами: актриса Кейт Хадсон посетила фэшн-церемонию
Звезды собрались на церемонии вручения премии в сфере моды. Премия проводится некоммерческой организацией Fashion Trust US, которая занимается поддержкой начинающих дизайнеров.
Актриса Кейт Хадсон — дочь лауреата премии «Оскар» Голди Хоун — посетила церемонию вручения премии Fashion Trust U.S. Awards, которая прошла в The Lot at Formosa в Западном Голливуде.
Кейт — обладательница отличного вкуса и всегда старается выбирать не только элегантные, но и оригинальные наряды. В этот раз она отдала предпочтение платью белоснежного цвета. На ней было платье от бренда Harbison Studio со шлейфом и оригинальными огромными бантами на бретельках.
Однотонный наряд был приталены и отлично подчеркивал фигуру звезды. Кейт носила его в сочетании с необычными длинными серьгами с зелеными камнями, а также высокой прической-пучком.
Это мероприятие проводится третий год подряд и Кейт его посетила впервые. Вручение премии проводится некоммерческой организацией Fashion Trust US, которая занимается поддержкой начинающих дизайнеров. Победители получают денежные призы до 200 000 долларов, а также доступ к наставничеству от лидеров отрасли.
Среди других знаменитостей, которые посетили мероприятие, также были замечена светская львица Ники Хилтон и певица Ферги — бывшая вокалистка группы Black Eyed Peas.