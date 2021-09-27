В платье с огромными цветами: роскошная Николь Кидман на мероприятии в Лос-Анджелесе

В платье с огромными цветами: роскошная Николь Кидман на мероприятии в Лос-Анджелесе

Николь надела платье из коллекции весна-лето 2022.

Актриса Николь Кидман за последние два года совершенно не появлялась на публике, хоть постоянно и давала различные интервью через Zoom. Она проводила много времени дома со своей семьей и работала над несколькими сериалами.

В минувшее воскресенье Николь впервые за год посетила публичное мероприятие, которым стало торжественное открытие Музея киноакадемии в Лос-Анджелесе.

Николь Кидман / Associated Press

Кидман выбрала для мероприятия красивое платье бежевого цвета от бренда RODARTE, которое было полностью расшито красными цветами из бисера и пайеток. Волосы звезда уложила в объемные локоны, а ее образ дополнили бежевые туфли, клатч и нежный макияж.

Николь Кидман / Associated Press

Также на открытии Музея киноакадемии побывала и Леди Гага. Певица удивила роскошным нарядом от Schiaparelli и эффектными бриллиантами.

Леди Гага / Associated Press

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