В платье с огромными ландышами: Ники Хилтон продемонстрировала нежный весенний наряд

Младшая сестра Пэрис Хилтон - Ники - выглядела очаровательно на своей недавней прогулке в Нью-Йорке, поскольку надела очень нежное платье. На женщине был длинный белый наряд - платье-рубашка - которое она носила в сочетании с туфлями на пробковой подошве.

У платья были длинные рукава с манжетами, а также оригинальный флористический принт в виде листьев и цветов ландыша. Этот рисунок придавал наряду нежности и весенней романтики.

Также дополнила Ники образ сумкой Hermes Kelly нежно-зеленого оттенка, солнцезащитными очками в роговой оправе, а вот волосы собрала.

Ники Хилтон / Фото: Getty Images

По городу Ники прогуливалась, пока ее сестра Пэрис выступала на пресс-конференции. Светская львица посетила Сакраменто, чтобы поддержать сенатский законопроект 1043 - Закон об ответственности в обращении с детьми.

Хилтон отправили в лечебный центр для несовершеннолетних в штате Юта, когда ей было 17 лет, и она сказала, что столкнулась с насилием, замаскированным под терапию.

"Если бы я попыталась рассказать родителям о насилии, сотрудники немедленно вырвали бы у меня телефон из рук, отключили звонок, и меня подвергли бы жестоким физическим ограничениям и поместили бы в одиночную камеру", - сказала Хилтон.

Пэрис Хилтон / Фото: Associated Press

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