В платье с огромными ракушками: Кейт Бланшетт удивила выбором сюрреалистического наряда

Кейт Бланшетт / © Getty Images

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Оскароносная актриса Кейт Бланшетт посетила летнюю вечеринку The Serpentine Gallery 2025, которая прошла в лондонской в галерее. Она была соведущей мероприятия и, как и другие гости, позировала для фотографий перед началом.

Но когда она вышла на публику, то заставила всех удивится. Бланшетт носила наряд от Dilara Findikoglu, который был из коллекции осень-зима 2025. Ее креативный ансамбль включал топ с короткими рукавами и высокой горловиной, а также юбку-русалку. Образ был как сюрреалистическим так и морским, поскольку топ актрисы полностью украшали ракушки и жемчужины разного размера, также он был декорирован английскими булавками.

Кейт Бланшетт / © Getty Images

Юбка была более лаконичной, хотя тоже довольно креативной, в некоторых местах на ней была необработанная ткань. В подобном стиле Кейт обула и туфли. Волосы звезда собрала в прическу, ее макияж был очень лаконичным, а вот из украшений она выбрала только лаконичные бриллиантовые серьги.

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Ракушки, несмотря на то что Mermaid core или стиль русалки уже немного позабыты модниками, периодически все же появляются на публике. Не так давно с сумкой-ракушкой на красную дорожку вышла актриса Кейт Хадсон.

Кейт Хадсон / © Getty Images

А вот супермодель 90-х Хелена Кристенсен дополнила таким аксессуаром лук для вечеринки.

Хелена Кристенсен / © Getty Images

Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Getty Images Кейт Бланшетт / © Associated Press Кейт Бланшетт / © Getty Images