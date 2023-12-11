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В платье с огромными рюшами: Рита Ора позировала на красной дорожке в популярном наряде

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
326
Время на прочтение
1 мин
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В платье с огромными рюшами: Рита Ора позировала на красной дорожке в популярном наряде

Рита Ора / Фото: Getty Images

Необычный образ знаменитости однозначно привлекал внимание.

Британская певица Рита Ора посетила мероприятие Capital's Jingle Bell Ball 2023, которое состоялось в Лондоне. На красной дорожке звезда появилась в роскошном и довольно необычном платье от лондонского модельера Роберта Вуна, родившегося в Гонконге.

Платье было приталенным и сделано из блестящей ткани, которая из-за блеска создавала голый эффект на теле. Но главным украшением этого наряда стали огромные плиссированные рюши черного цвета, которые были на боках, подоле и спине платья.

Образ Рита дополнила ярким макияжем серебряными тенями и немного небрежной косой, заплетенной на один бок.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

Модель платья, в которой Рита позировала фотографам, довольно популярная, поскольку ранее в ней неоднократно появлялись другие звезды: Приянка Чопра и Джоди Тернер-Смит.

Приянка Чопра / © Getty Images
Приянка Чопра / Фото: Getty Images
Джоди Тернер-Смит / © Getty Images
Джоди Тернер-Смит / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
326
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