В платье с огромными рюшами: Рита Ора позировала на красной дорожке в популярном наряде

Необычный образ знаменитости однозначно привлекал внимание.
Британская певица Рита Ора посетила мероприятие Capital's Jingle Bell Ball 2023, которое состоялось в Лондоне. На красной дорожке звезда появилась в роскошном и довольно необычном платье от лондонского модельера Роберта Вуна, родившегося в Гонконге.
Платье было приталенным и сделано из блестящей ткани, которая из-за блеска создавала голый эффект на теле. Но главным украшением этого наряда стали огромные плиссированные рюши черного цвета, которые были на боках, подоле и спине платья.
Образ Рита дополнила ярким макияжем серебряными тенями и немного небрежной косой, заплетенной на один бок.
Модель платья, в которой Рита позировала фотографам, довольно популярная, поскольку ранее в ней неоднократно появлялись другие звезды: Приянка Чопра и Джоди Тернер-Смит.
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