В платье с открытыми плечами: Дженнифер Лопес продемонстрировала романтический образ

В честь праздника суперзвезда нарядилась в очень красивое платье от одного из своих любимых брендов.

Американскую актрису Дженнифер Лопес сфотографировали в Лос-Анджелесе возле ее автомобиля, когда она разговаривала со своей матерью. Фото папарацци сделали 14 мая в День матери.

Дженнифер была одета очень празднично: на ней было легкое бело-голубое платье с цветочным принтом. У наряда были пышные рукава и опущенная линия плеч. Также платье украшали небольшие рюши.

Образ она дополнила белыми босоножками на платформе, сумкой-хобо и солнцезащитными очками. Весь образ звезды был от бренда Dior.

Дженнифер Лопес с мамой / Фото: Getty Images

Днем ранее Дженнифер заметили на прогулке с дочерью Эммой, когда они ходили на шопинг.

Дженнифер Лопес и ее дочь Эмма / Фото: Getty Images

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