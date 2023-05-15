В платье с открытыми плечами: Дженнифер Лопес продемонстрировала романтический образ

В честь праздника суперзвезда нарядилась в очень красивое платье от одного из своих любимых брендов.
Американскую актрису Дженнифер Лопес сфотографировали в Лос-Анджелесе возле ее автомобиля, когда она разговаривала со своей матерью. Фото папарацци сделали 14 мая в День матери.
Дженнифер была одета очень празднично: на ней было легкое бело-голубое платье с цветочным принтом. У наряда были пышные рукава и опущенная линия плеч. Также платье украшали небольшие рюши.
Образ она дополнила белыми босоножками на платформе, сумкой-хобо и солнцезащитными очками. Весь образ звезды был от бренда Dior.
Днем ранее Дженнифер заметили на прогулке с дочерью Эммой, когда они ходили на шопинг.
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