В платье с оригинальным декольте: эпатажная Джулия Фокс посетила показ Vivienne Westwood в Париже

Американская модель Джулия Фокс не перестает удивлять каждым своим образом, который выбирает для выходов в свет. Она любит эффектные и смелые наряды с декольте, поэтому ее образ для показа Vivienne Westwood, который состоялся в Париже на Неделе моды, не стал исключением.

На моделе было длинное корсетное платье с прозрачными вставками на талии и оригинальным фигурным декольте, которое эффектно подчеркивало ее грудь. Также на корсете и бедрах платье украшала драпировка ткани. Основная ткань наряда была с золотистыми блестками, которые эффектно сияли при свете софитов на мероприятии.

Платье было фасона русалка, а дополнила она его массивными платформами с цветочным принтом - это визитная карточка бренда Vivienne Westwood.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

К этому образу Фокс подобрала украшение на голову в виде тиары из двух колосков пшеницы и стильные солнцезащитные очки с такими же колосками, но она их носила как украшение на корсете платья.

Джулия Фокс / Фото: Associated Press

Во время мероприятия Джулия сидела в первом ряду с моделью Барбарой Палвин, участницей группы Måneskin Викторией Де Анджелис и блогером Эммой Чемберлен.

Джулия Фокс, Барбара Палвин, Виктория Де Анджелис и Эмма Чемберлен / Фото: Associated Press

Во время шоу бренд Vivienne Westwood презентовал коллекцию ready-to-wear осень-зима 2024-2025. Показ состоялся в Париже в рамках Недели моды, а на подиум вышли такие звезды как Сэм Смит, Лила Мосс и Кристен Макменами.

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