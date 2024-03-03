В платье с оригинальным декольте: эпатажная Джулия Фокс посетила показ Vivienne Westwood в Париже

Платье Фокс стильно сочеталось с ее новым оттенком волос и высветленными бровями.
Американская модель Джулия Фокс не перестает удивлять каждым своим образом, который выбирает для выходов в свет. Она любит эффектные и смелые наряды с декольте, поэтому ее образ для показа Vivienne Westwood, который состоялся в Париже на Неделе моды, не стал исключением.
На моделе было длинное корсетное платье с прозрачными вставками на талии и оригинальным фигурным декольте, которое эффектно подчеркивало ее грудь. Также на корсете и бедрах платье украшала драпировка ткани. Основная ткань наряда была с золотистыми блестками, которые эффектно сияли при свете софитов на мероприятии.
Платье было фасона русалка, а дополнила она его массивными платформами с цветочным принтом - это визитная карточка бренда Vivienne Westwood.
К этому образу Фокс подобрала украшение на голову в виде тиары из двух колосков пшеницы и стильные солнцезащитные очки с такими же колосками, но она их носила как украшение на корсете платья.
Во время мероприятия Джулия сидела в первом ряду с моделью Барбарой Палвин, участницей группы Måneskin Викторией Де Анджелис и блогером Эммой Чемберлен.
Во время шоу бренд Vivienne Westwood презентовал коллекцию ready-to-wear осень-зима 2024-2025. Показ состоялся в Париже в рамках Недели моды, а на подиум вышли такие звезды как Сэм Смит, Лила Мосс и Кристен Макменами.
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