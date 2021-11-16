В платье с оригинальным декольте и разрезом: Риз Уизерспун посетила премию InStyle Awards

В платье с оригинальным декольте и разрезом: Риз Уизерспун посетила премию InStyle Awards

Ежегодно на мероприятии награждают самых стильных и талантливых людей из мира моды, шоу-бизнеса, кино, спорта и бьюти-сферы.

В последнее время в Голливуде что не день, то какая-то новая церемония, благотворительный вечер или премьера. Например, 15 ноября в Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония вручения премии InStyle Awards, которая в прошлом году была отменена из-за коронавируса.

Одной из гостей мероприятия стала актриса Риз Уизерспун. Она надела оригинальное обтягивающее темно-синее платье от Michael Kors. Наряд имел интересное перекрестное декольте, полностью был расшит пайетками, а сбоку его украшал высокий разрез.

Риз Уизерспун / Associated Press

Образ Риз дополнила черными босоножками и серьгами с синими камнями.

Риз Уизерспун / Associated Press

На церемонии также присутствовали другие звезды: Миранда Керр, Николь Кидман, Зои Кравиц, Кая Гербер с мамой Синди Кроуфорд и другие. Смотрите больше фото в нашей галерее.

Читайте также:

Звездные гости церемонии InStyle Awards 2021 (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку