В платье с оригинальным декольте и стразами на губах: украинка Кристи Пономарь на показе Valentino

Девушка уже не первый раз демонстрирует на подиуме наряды от этого бренда.

На этой неделе в Париже проходят показы знаменитых Модных домов, где они презентуют публике свои новые кутюрные коллекции весна-лето 2023. Одним из самых ярких шоу стал показ итальянского бренда Valentino.

Шоу посетило много звезд, среди которых были актриса Энн Хэтэуэй и редактор американского издания Vogue Анна Винтур.

Участвовала в показе и украинская модель Кристи Пономарь. На подиуме девушка продемонстрировала гламурный образ, который состоял из колготок с питоновым принтом и таких же туфель-лодочек, однако жемчужиной образа стало мини-платье с длинными рукавами и рюшами. Наряд также имел глубокое декольте с завязками и был сделан из тонкой сетчатой ткани, расшитой серебристым бисером. Образ украинки завершил необычный макияж с "фарфоровым" лицом и губами, покрытыми стразами.

Кристи Пономарь / Фото: Getty Images

Напомним, ранее модель выходила на подиум на шоу бренда Maison Margiela, креативным директором которого является неподражаемый Джон Гальяно.

Кристи Пономарь / Фото: Getty Images

Читайте также: