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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
315
Время на прочтение
1 мин

В платье с оригинальным вырезом: Дуа Липа в роскошном образе позировала на Неделе высокой моды в Париже

Артистка продемонстрировала эффектный аутфит от бренда Schiaparelli.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дуа Липа

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа стала гостьей показа Модного дома Schiaparelli коллекции Haute Couture осень-зима 2025-2026, открывшей Неделю высокой моды в Париже. Фэшн-шоу прошло в художественном музее Малый дворец.

Для своего появления артистка выбрала роскошный образ от Schiaparelli, в котором выглядела стройно. На ней было белое платье макси приталенного силуэта, украшенное лоскутками ткани, похожими на перья или лепестки цветов. Наряд имел высокий разрез на юбке и оригинальный вырез в зоне декольте в форме замочной щели, который добавил ее луку таинственности.

Дуа Липа / © Getty Images

Дуа Липа / © Getty Images

Аутфит Липа дополнила черными туфлями на высоких каблуках. У нее была прическа с локонами, макияж с нежным оттенком помады и черно-белый маникюр в горошек. В ушах у певицы были массивные черно-белые серьги с камнями, а на руках — золотое кольцо.

Напомним, Дуа Липа на Met Gala 2025 в Метрополитен-музее появилась в наряде от Chanel. На ней было черное прозрачное шифоновое платье с полуоткрытой спиной, украшенное камнями, пайетками и баской из перьев.

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Дата публикации
Количество просмотров
315
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