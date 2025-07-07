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- Шоу-бизнес
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В платье с оригинальным вырезом: Дуа Липа в роскошном образе позировала на Неделе высокой моды в Париже
Артистка продемонстрировала эффектный аутфит от бренда Schiaparelli.
Дуа Липа стала гостьей показа Модного дома Schiaparelli коллекции Haute Couture осень-зима 2025-2026, открывшей Неделю высокой моды в Париже. Фэшн-шоу прошло в художественном музее Малый дворец.
Для своего появления артистка выбрала роскошный образ от Schiaparelli, в котором выглядела стройно. На ней было белое платье макси приталенного силуэта, украшенное лоскутками ткани, похожими на перья или лепестки цветов. Наряд имел высокий разрез на юбке и оригинальный вырез в зоне декольте в форме замочной щели, который добавил ее луку таинственности.
Аутфит Липа дополнила черными туфлями на высоких каблуках. У нее была прическа с локонами, макияж с нежным оттенком помады и черно-белый маникюр в горошек. В ушах у певицы были массивные черно-белые серьги с камнями, а на руках — золотое кольцо.
Напомним, Дуа Липа на Met Gala 2025 в Метрополитен-музее появилась в наряде от Chanel. На ней было черное прозрачное шифоновое платье с полуоткрытой спиной, украшенное камнями, пайетками и баской из перьев.