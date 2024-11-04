В платье с оригинальным вырезом: Кара Делевинь продемонстрировала тату на теле

Она выбрала однотонный наряд и сделала прическу, как у Одри Хепберн.
2 ноября в Лос-Анджелесе состоялся грандиозный гламурный гала-вечер LACMA Art+Film, который посетили многие звезды и публичные личности. Одной из гостей мероприятия стала актриса и модель Кара Делевинь.
Она появилась на этом мероприятии в черном длинном платье от Модного дома Gucci очень необычного дизайна, ведь один рукав был у него обычным длинным, а второй выполнен в виде кейпа.
Также у наряда был вырез под грудью, который демонстрировал три ее татуировки: цветочную ветвь, имя ее сестры Поппи и герб, который, вероятно, является данью уважения ее семье.
Образ Кара дополнила золотыми украшениями, красивым макияжем и красным маникюром. Интересной и необычной деталью лука также стала прическа, ведь Кара дополнила образ очень короткой челкой, как когда-то носила Одри Хепберн. Вероятно, челка у Делевинь была не настоящей.
Также это мероприятие посетила и телезвезда Ким Кардашьян. Она пришла на гала-вечер в платье по фигуре от бренда Gucci с декольте до пупка и разрезом сзади на юбке. Однако главным в ее образе стало украшение - Ким впервые надела аметистовый крест, который много лет тому назад носила принцесса Диана. Подвеска была изготовлена компанией Garrard в начале 20 века, а продана 2022 году на аукционе Sotheby's, где Ким ее и купила.
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