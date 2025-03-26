В платье с откровенным декольте: американская телезвезда сверкнула пышной грудью

Келли Феррелл приехала на ивент в эффектном вечернем образе, в котором точно не осталась незамеченной.

Американская телезвезда Келли Феррелл попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Она вышла из автомобиля и направлялась на светское мероприятие.

Для своего появления Келли выбрала красивый вечерний образ. На ней было черное бархатное платье с халетером и пышной юбкой цвета металлик со шлейфом. Главным акцентом в ее аутфите было откровенное декольте, в котором она похвасталась пышной и соблазнительной грудью.

Келли Феррелл / Фото: Getty Images

Феррелл надела еще черные бархатные оперные перчатки и обула черные босоножки на высоких платформах и каблуках. У нее была красивая прическа каре с подкрученными кончиками и насыщенный макияж с серебряными тенями, накладными пышными ресницами и черными стрелками.

Уши телезвезда украсила большими бриллиантовыми серьгами-гвоздями, шею – черным чокером с бриллиантовой первой буквой ее имени, а сверху перчаток надела массивные черные браслеты.

Читайте также: