В платье с откровенным декольте: бельгийская модель блеснула сексуальным бюстом на фэшн-ивенте

27-летняя Роуз Бертрам пришла на показ в соблазнительной одежде от Monot.

В рамках Парижской недели моды состоялся показ коллекции весна-лето 2023 года бренда Monot. Фэшн-ивент посетило много звездных красавиц, позировавших перед фотографами в соблазнительных луках.

Среди звезд была и бельгийская модель Роуз Бертрам, выбравшая для своего выхода откровенное черное обтягивающее платье Monot с американской проймой. Наряд имел вырезы по бокам и сексуальное декольте, сквозь которое она блеснула своей грудью.

Роуз Бертрам / Фото: Getty Images

Сверху Бертрам надела белую шубу из искусственного меха. Волосы она собрала в гладкий низкий хвост, сделала нежный макияж и украсила уши красивыми серьгами с бриллиантами.

Роуз Бертрам / Фото: Getty Images

Напомним, Кайли Дженнер на показе Модного дома Schiaparelli появилась в бархатном платье с глубоким и соблазнительным декольте.

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