В платье с откровенным декольте и на шпильках: 65-летняя Шерон Стоун на Миланской неделе моды

Шерон Стоун посетила показ бренда Tom Ford, который прошел в рамках Миланской недели моды.

Звезда появилась на фэшн-ивенте в эффектном образе total black. На ней было длинное платье миди с акцентом на откровенном сексуальном декольте, которое хорошо облегало ее стройную фигуру. Талию Шерон подчеркнула лакированным поясом из крокодиловой кожи с металлической пряжкой.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Аутфит актриса дополнила черными босоножками на шпильках с золотыми акцентами и черным крокодильим клатчем с золотой фурнитурой с камнями.

Стоун сделала стильную укладку, макияж смоки-айс, уши украсила длинными серьгами-цепочками, шею – желтым ожерельем, а руки – широкими парными золотисто-черными браслетами.

Напомним, Шерон Стоун в платье с огромной накидкой появилась на красной дорожке Берлинале.

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