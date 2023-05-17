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В платье с откровенным декольте и разрезами до бедер: ливанская певица в сексуальном луке предстала на кинофестивале

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
907
Время на прочтение
1 мин
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В платье с откровенным декольте и разрезами до бедер: ливанская певица в сексуальном луке предстала на кинофестивале

Майя Диаб / Фото: Getty Images

Звездные красотки, чтобы привлечь к себе внимание, выбирают откровенные наряды для красных дорожек.

Вчера, 16 мая, на Лазурном побережье стартовал 76-й Каннский кинофестиваль. На красной дорожке собралось немало знаменитых красавиц, демонстрировавших свои лучшие наряды.

Один из самых сексуальных образов выбрала ливанская певица Майя Диаб. Женщина подчеркнула соблазнительные формы черным обтягивающим платьем со шлейфом от бренда Jean Louis Sebaji с высокими разрезами до бедра. Особенно привлекательно выглядело глубокое декольте Майи.

Майя Диаб / © Getty Images
Майя Диаб / Фото: Getty Images

Под наряд она надела черные капроновые колготки, украшенные камнями. Обута она была в черные босоножки на шпильках.

Аутфит Диаб дополнила клатчем-футляром, инкрустированным стразами. Она сделала элегантную высокую прическу, выпустив спереди пряди, вечерний макияж, черный острый маникюр и завершила лук роскошными украшениями от бренда Messika.

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Дата публикации
Просмотры
907
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