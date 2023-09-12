В платье с откровенным декольте и разрезами: Холли Берри в пикантном аутфите пришла на модный показ

Холли Берри посетила показ бренда Michael Kors, который состоялся в Бруклине в рамках Нью-Йоркской недели моды. На фэшн-ивент она пришла в сопровождении своего возлюбленного – музыканта Ван Ханта, с которым они держались за руки.

Ван Хант и Холли Берри / Фото: Associated Press

Холли выглядела великолепно. Она была одета в черное платье миди с откровенным декольте, подчеркнувшим ее соблазнительный бюст, двумя высокими разрезами на ногах и разрезами на длинных рукавах. Талию актриса подчеркнула широким питоновым поясом.

Обута Берри была в черные ботфорты на шпильках. Она сделала красивую укладку с локонами, макияж в коричнево-бронзовых оттенках, украсила шею цепочкой, а руки – серебряными широкими браслетами и кольцом.

Холли Берри / Фото: Associated Press

Хант был одет в серо-черный свитер с принтом, серые брюки и черный берет. В руке он держал бежевую куртку.

Напомним, ранее Холли Берри показала свое обнаженное фото.

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