В платье с откровенным декольте и разрезом: певица в образе lady in red привлекла внимание на ивенте

Американская певица Ashanti посетила гала-вечер Baby2Baby Gala, состоявшийся в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе.

Артистка привлекла внимание своим ярким и эффектным луком. Она сияла перед фотокамерами в красном вечернем платье по фигуре от бренда Fjolla Haxhismajli.

Ashanti / Фото: Associated Press

Наряд имел откровенный вырез в зоне декольте, через который она блеснула пышной грудью, вырезы на плечах, а также высокий разрез до бедра. Воротник-стойка был расшит красными камнями и пайетками.

Ashanti / Фото: Associated Press

Аутфит певица дополнила атласными босоножками на шпильках. Она сделала прическу с высоким пучком на макушке, макияж с длинными и пышными накладными ресницами и красной помадой, а также золотые маникюр и педикюр. Лаконические украшения завершили образ Ashanti.

На ивент звезда пришла в сопровождении своего мужа – рэппера и актера Nelly.

Ashanti / Фото: Associated Press

Напомним, Ashanti на музыкальной премии MTV Video Music Awards появилась в черном провокационном наряде от бренда Michael Costello, состоявшем из бикини, бандажных блестящих бретелей-портупеи и плиссированной юбки с завязками.

Ashanti / Фото: Associated Press

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