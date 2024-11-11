В платье с откровенным декольте и разрезом: певица в образе lady in red привлекла внимание на ивенте

Ashanti красным нарядом подчеркнула соблазнительные формы.
Американская певица Ashanti посетила гала-вечер Baby2Baby Gala, состоявшийся в Pacific Design Center в Лос-Анджелесе.
Артистка привлекла внимание своим ярким и эффектным луком. Она сияла перед фотокамерами в красном вечернем платье по фигуре от бренда Fjolla Haxhismajli.
Наряд имел откровенный вырез в зоне декольте, через который она блеснула пышной грудью, вырезы на плечах, а также высокий разрез до бедра. Воротник-стойка был расшит красными камнями и пайетками.
Аутфит певица дополнила атласными босоножками на шпильках. Она сделала прическу с высоким пучком на макушке, макияж с длинными и пышными накладными ресницами и красной помадой, а также золотые маникюр и педикюр. Лаконические украшения завершили образ Ashanti.
На ивент звезда пришла в сопровождении своего мужа – рэппера и актера Nelly.
Напомним, Ashanti на музыкальной премии MTV Video Music Awards появилась в черном провокационном наряде от бренда Michael Costello, состоявшем из бикини, бандажных блестящих бретелей-портупеи и плиссированной юбки с завязками.
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