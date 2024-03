В платье с откровенным декольте и в кружевном бюстгальтере: звезда Playboy сходила на шоу

Папарацци подловили фотомодель Playboy и американскую актрису Дженни Маккарти в Нью-Йорке, когда она выходила из студии шоу Watch What Happens Live with с Энди Коэном.

Джен выглядела сексуально во всем черном. На ней было соблазнительное платье с откровенным декольте, кружевом и разрезами на юбке. Аутфит Маккарти дополнила кружевным бюстгальтером, колготами в сетку и ботильонами на грубой подошве.

Дженни Маккарти / Фото: Getty Images

В руке модель держала большую бело-красную сумку с надписями фразы "Я тебя люблю" на разных языках.

Дженни сделала ровную укладку, макияж с пышными ресницами и прозрачным блеском на губах, на шее у нее были золотые цепочки, а на руке – черный браслет.

В прошлый раз Дженни Маккарти появилась на улицах города в кокетливом черном мини-платье с розовыми цветами.

