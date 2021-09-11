В платье с откровенным декольте и в объятиях возлюбленного: Дженнифер Лопес на красной дорожке в Венеции

Поп-дива восхитила своим роскошным аутфитом со смелым декольте на кинофестивале.
Это свершилось - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения вышли вместе на красную дорожку. Пара посетила 78-й Венецианский кинофестиваль. Там Бен презентовал фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль", в котором сыграл одну из главных ролей. Он также выступил исполнительным продюсером картины.
Лопес отлично подготовилась к публичному выходу. Она предстала в роскошном аутфите. На певице было белоснежное платье в пол от Georges Hobeika с разрезом и рюшами на подоле.
Наряд также имел смелое откровенное декольте, расшитое крупными кристаллами Swarovski. От такой красоты тяжело отрвать сразу взгляд.
Образ Джен дополнила босоножками цвета металлик от Jimmy Choo на высокой платформе и каблуке, а также клатчем, инкрустированным камнями Judith Leiber.
В ушах у нее были элегантные серьги, а на руке – широкий браслет с камнями от Cartier и кольцо.
Волосы поп-диве уложили в легкие локоны и сделали красивый макияж с акцентом на глазах.
Аффлек был одет в классический смокинг, белую рубашку, черную бабочку и черные лакированные туфли.
Возлюбленные не скрывали своих нежных чувств. На камеры они обнимались, улыбались друг другу, держались за руки и даже поцеловались. Выглядели они очень счастливыми.
Напомним, последний раз перед воссоединением пару Дженнифер и Бена видели вместе на премьере фильма "Джильи" в июле 2003 года. Это было перед отменой их свадьбы, которая была запланирована на 14 сентября 2003 года. Свадьбу отменили днем раньше.