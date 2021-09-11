В платье с откровенным декольте и в объятиях возлюбленного: Дженнифер Лопес на красной дорожке в Венеции

В платье с откровенным декольте и в объятиях возлюбленного: Дженнифер Лопес на красной дорожке в Венеции

Поп-дива восхитила своим роскошным аутфитом со смелым декольте на кинофестивале.

Это свершилось - Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые после воссоединения вышли вместе на красную дорожку. Пара посетила 78-й Венецианский кинофестиваль. Там Бен презентовал фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль", в котором сыграл одну из главных ролей. Он также выступил исполнительным продюсером картины.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Лопес отлично подготовилась к публичному выходу. Она предстала в роскошном аутфите. На певице было белоснежное платье в пол от Georges Hobeika с разрезом и рюшами на подоле.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Наряд также имел смелое откровенное декольте, расшитое крупными кристаллами Swarovski. От такой красоты тяжело отрвать сразу взгляд.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Образ Джен дополнила босоножками цвета металлик от Jimmy Choo на высокой платформе и каблуке, а также клатчем, инкрустированным камнями Judith Leiber.

В ушах у нее были элегантные серьги, а на руке – широкий браслет с камнями от Cartier и кольцо.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Волосы поп-диве уложили в легкие локоны и сделали красивый макияж с акцентом на глазах.

Аффлек был одет в классический смокинг, белую рубашку, черную бабочку и черные лакированные туфли.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Возлюбленные не скрывали своих нежных чувств. На камеры они обнимались, улыбались друг другу, держались за руки и даже поцеловались. Выглядели они очень счастливыми.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Associated Press

Напомним, последний раз перед воссоединением пару Дженнифер и Бена видели вместе на премьере фильма "Джильи" в июле 2003 года. Это было перед отменой их свадьбы, которая была запланирована на 14 сентября 2003 года. Свадьбу отменили днем раньше.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе посетили 78-й Венецианский кинофестиваль (15 фото)

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