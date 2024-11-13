В платье с откровенным декольте и высоким разрезом: телеведущая в винтажном платье Versace позировала на красной дорожке

Майя Джама подчеркнула стройную фигуру обтягивающим нарядом с золотыми брошями.
Британская телеведущая и радио-диджей Майя Джама посетила мероприятие MTV European Music Awards 2024, которое состоялось в Манчестере.
На красной дорожке она появилась в сексуальном образе. Телезвезда надела винтажное черное платье миди на бретельках от бренда Versace, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.
Наряд имел откровенное декольте, в котором ее бюст выглядел соблазнительно, высокий разрез, позволивший продемонстрировать стройные ноги, а также был сбоку украшен черной сеткой и большими золотыми брошками.
Аутфит Майя дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была красивая укладка и макияж с черными стрелками.
Напомним, Майя Джама на вечеринку британского Vogue 2023 Forces For Change в Лондоне пришла в пикантном образе total black. На ней был латексный жакет с декольте и латексные леггинсы.
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