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В платье с откровенным декольте и высоким разрезом: телеведущая в винтажном платье Versace позировала на красной дорожке

В платье с откровенным декольте и высоким разрезом: телеведущая в винтажном платье Versace позировала на красной дорожке

Моя Джамма / Фото: Associated Press

Майя Джама подчеркнула стройную фигуру обтягивающим нарядом с золотыми брошями.

Британская телеведущая и радио-диджей Майя Джама посетила мероприятие MTV European Music Awards 2024, которое состоялось в Манчестере.

Моя Джамма / © Associated Press
Моя Джамма / Фото: Associated Press

На красной дорожке она появилась в сексуальном образе. Телезвезда надела винтажное черное платье миди на бретельках от бренда Versace, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру.

Моя Джамма / © Associated Press
Моя Джамма / Фото: Associated Press

Наряд имел откровенное декольте, в котором ее бюст выглядел соблазнительно, высокий разрез, позволивший продемонстрировать стройные ноги, а также был сбоку украшен черной сеткой и большими золотыми брошками.

Моя Джамма / © Associated Press
Моя Джамма / Фото: Associated Press

Аутфит Майя дополнила черными босоножками на шпильках. У нее была красивая укладка и макияж с черными стрелками.

Моя Джамма / © Associated Press
Моя Джамма / Фото: Associated Press

Напомним, Майя Джама на вечеринку британского Vogue 2023 Forces For Change в Лондоне пришла в пикантном образе total black. На ней был латексный жакет с декольте и латексные леггинсы.

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