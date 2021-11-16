В платье с откровенным декольте: Ким Кардашьян в сексуальном образе позировала на тыквах

В платье с откровенным декольте: Ким Кардашьян в сексуальном образе позировала на тыквах

Звезда реалити и инфлюэнсер показала аутфит, в котором сходила на свадьбу к Пэрис Хилтон.

Ким Кардашьян опубликовала в Instagram снимки своего эффектного образа, в котором она сходила на свадьбу своей подруги – Пэрис Хилтон.

Пэрис Хилтон и Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Красотка решила не одеваться по протоколу и для свадьбы подруги выбрала черный лук, что считается плохим тоном.

Ким подчеркнула сексуальные формы черным асимметричным платьем макси от Rick Owens с обнаженными плечами.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Наряд имел откровенное декольте, которое обнажало не только грудь, но и живот. В таком платье Ким точно была в центре внимания свадьбы и даже затмила невесту.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Аутфит Кардашьян дополнила черными сапогами-чулками, длинной тугой косичкой, насыщенным макияжем с акцентом на глазах и черными массивными серьгами-кольцами.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити устроила себе целую фотосессию в этом аутфите. Позировала она, сидя на тыквах.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

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