В платье с откровенным декольте: роскошная Хилария Болдуин блеснула пышным бюстом по дороге на вечеринку

41-летняя жена Алека Болдуина, фитнес-тренер и мать семерых детей выглядела просто невероятно.
Хилария Болдуин попала в объектив папарацци, когда шла на вечеринку SNL50: The Anniversary Special, которая состоялась в отеле The Plaza в Нью-Йорке.
Женщина выглядела роскошно. На ней было черное платье макси с длинными рукавами и разрезом. Главный акцент в ее аутфите был на откровенном декольте, которое подчеркнуло ее пышный соблазнительный бюст.
Лук Хиллария дополнила черными прозрачными перчатками, черным клатчем-футляром и черными замшевыми босоножками на шпильках.
У Болдуин была элегантная прическа с выпущенными спереди накрученными прядями, вечерний макияж и красивые бриллиантовые украшения.
Напомним, Хилария Болдуин на Открытом чемпионате США по теннису появилась в зеленом боди и длинной обтягивающей юбке в широкую полоску.
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