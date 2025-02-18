В платье с откровенным декольте: роскошная Хилария Болдуин блеснула пышным бюстом по дороге на вечеринку

41-летняя жена Алека Болдуина, фитнес-тренер и мать семерых детей выглядела просто невероятно.

Хилария Болдуин попала в объектив папарацци, когда шла на вечеринку SNL50: The Anniversary Special, которая состоялась в отеле The Plaza в Нью-Йорке.

Женщина выглядела роскошно. На ней было черное платье макси с длинными рукавами и разрезом. Главный акцент в ее аутфите был на откровенном декольте, которое подчеркнуло ее пышный соблазнительный бюст.

Хилария Болдуин / Фото: Getty Images

Лук Хиллария дополнила черными прозрачными перчатками, черным клатчем-футляром и черными замшевыми босоножками на шпильках.

У Болдуин была элегантная прическа с выпущенными спереди накрученными прядями, вечерний макияж и красивые бриллиантовые украшения.

Напомним, Хилария Болдуин на Открытом чемпионате США по теннису появилась в зеленом боди и длинной обтягивающей юбке в широкую полоску.

Читайте также: