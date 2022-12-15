В платье с откровенным декольте: соблазнительный аутфит Деми Роуз

Британская модель продолжает делиться с подписчиками пикантным контентом.
Деми Роуз снялась в горячей фотосессии, снимками из которой она делится в Instagram.
На новых черно-белых кадрах модель предстала в соблазнительном образе. На ней было платье с откровенным декольте, идеально подчеркнувшим ее пышный бюст.
Образ она дополнила аккуратной прической с локонами и челкой и макияжем с акцентом на глазах. Аутфит получился сексуальным и милым одновременно.
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А в прошлый раз Деми позировала и вовсе без бюстгальтера.
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