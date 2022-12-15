В платье с откровенным декольте: соблазнительный аутфит Деми Роуз

Деми Роуз снялась в горячей фотосессии, снимками из которой она делится в Instagram.

На новых черно-белых кадрах модель предстала в соблазнительном образе. На ней было платье с откровенным декольте, идеально подчеркнувшим ее пышный бюст.

Образ она дополнила аккуратной прической с локонами и челкой и макияжем с акцентом на глазах. Аутфит получился сексуальным и милым одновременно.

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А в прошлый раз Деми позировала и вовсе без бюстгальтера.

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