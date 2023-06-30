В платье с откровенным вырезом и без бюстгальтера: Талия Сторм сверкнула сосками на улицах Лондона

24-летняя британская певица выбрала для своего выхода ассиметричный наряд ананасового оттенка.

Папарацци подловили Талию Сторм, когда она покидала Global Studios в Лондоне, где посетила шоу Capital Breakfast Show.

Знаменитость выглядела ярко. На ней было короткое платье ананасового цвета с одним рукавом и откровенным вырезом в зоне декольте. Поскольку Талия была без бюстгальтера, то сквозь тонкую ткань сверкнула сосками.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Платье она скомбинировала с туфлями цвета металлик на шпильках, плетеной серебряной сумочкой и вместительной сумкой Dior.

Сторм распустила волосы, сделала насыщенный макияж, уши украсила жемчужными серьгами-кольцами, руки – браслетами с камнями и часами и кольца, а ногу – браслетом. Красный маникюр завершил лук Талии.

Талия Сторм / Фото: Getty Images

Напомним, Талия Сторм в нежном платье от True Decadence с рюшами и глубоким V-образным декольте посетила традиционный королевский турнир по поло Queen's Cup Polo 2023.

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