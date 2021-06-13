В платье с откровенным вырезом на груди: Тина Кароль продемонстрировала нежный аутфит

Певица прорекламировала ароматические свечи - маленькие ее копии.

Тина Кароль порадовала фолловеров в Instagram новым снимком. На нем артистка позировала в нежном образе. На ней было бежевое трикотажное платье миди в рубчик с откровенным вырезом в зоне декольте.

Волосы Тины были распущены, на лице был нежный макияж. Темный маникюр и педикюр завершили лук звезды.

Рядом с Кароль стояли ее маленькие копии - ароматические свечи из ее коллаборации с Teplo Candle.

"Девушка, девочка, женщина - символ семьи уюта и тепла", - подписала снимки певица.

Ранее Тина продемонстрировала не менее соблазнительный аутфит. Она предстала в черном трикотажном платье. Оно состояло из лифа с пикантным декольте, который соединялся с юбкой миди. На талии были соблазнительные вырезы.

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Эффектные образы Тины Кароль (12 фото)

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