В платье с откровенным вырезом на груди: Тина Кароль продемонстрировала нежный аутфит

Певица прорекламировала ароматические свечи - маленькие ее копии.
Тина Кароль порадовала фолловеров в Instagram новым снимком. На нем артистка позировала в нежном образе. На ней было бежевое трикотажное платье миди в рубчик с откровенным вырезом в зоне декольте.
Волосы Тины были распущены, на лице был нежный макияж. Темный маникюр и педикюр завершили лук звезды.
Рядом с Кароль стояли ее маленькие копии - ароматические свечи из ее коллаборации с Teplo Candle.
"Девушка, девочка, женщина - символ семьи уюта и тепла", - подписала снимки певица.
Ранее Тина продемонстрировала не менее соблазнительный аутфит. Она предстала в черном трикотажном платье. Оно состояло из лифа с пикантным декольте, который соединялся с юбкой миди. На талии были соблазнительные вырезы.
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