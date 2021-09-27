В платье с откровенным декольте: Ева Лонгория в элегантном образе блистала на светском мероприятии

В платье с откровенным декольте: Ева Лонгория в элегантном образе блистала на светском мероприятии

46-летняя актриса сделала акцент в своем аутфите на декольте.

На днях в Лос-Анджелесе состоялось торжественное открытие Музея Американской киноакадемии. Мероприятие посетила Ева Лонгория.

Актриса выбрала для своего аутфита элегантное черное платье в пол от Saint Laurent на тонких бретельках. Наряд имел откровенное глубокое декольте, которое взбудоражило воображение присутствующих. На талии был шелковый пояс.

Ева Лонгория / Associated Press

Платье идеально подчеркнуло сексуальную фигуру актрисы.

Ева Лонгория / Associated Press

Образ Ева дополнила элегантной прической, роскошными серьгами David Webb и макияжем с акцентом на красной помаде. Зону декольте звезда решила оставить без украшений, чтобы не отвлекать внимания от бюста. Выглядела Лонгория изумительно.

Ева Лонгория / Associated Press

На открытии Музея киноакадемии также побывала Леди Гага. Она появилась перед камерами в наряде от Schiaparelli, который состоял из роскошного бархатного платья без бретелек и голубой объемной накидки.

Также на Гаге были черные ботинки Pleaser Shoes на огромных платформах и бриллиантовые украшения. На голове у певицы был парик с белыми волосами, который уложили в прическу "улей".

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Ева Лонгория в купальниках (20 фото)

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