В платье с откровенным декольте: Ева Лонгория в элегантном образе блистала на светском мероприятии

46-летняя актриса сделала акцент в своем аутфите на декольте.
На днях в Лос-Анджелесе состоялось торжественное открытие Музея Американской киноакадемии. Мероприятие посетила Ева Лонгория.
Актриса выбрала для своего аутфита элегантное черное платье в пол от Saint Laurent на тонких бретельках. Наряд имел откровенное глубокое декольте, которое взбудоражило воображение присутствующих. На талии был шелковый пояс.
Платье идеально подчеркнуло сексуальную фигуру актрисы.
Образ Ева дополнила элегантной прической, роскошными серьгами David Webb и макияжем с акцентом на красной помаде. Зону декольте звезда решила оставить без украшений, чтобы не отвлекать внимания от бюста. Выглядела Лонгория изумительно.
На открытии Музея киноакадемии также побывала Леди Гага. Она появилась перед камерами в наряде от Schiaparelli, который состоял из роскошного бархатного платья без бретелек и голубой объемной накидки.
Также на Гаге были черные ботинки Pleaser Shoes на огромных платформах и бриллиантовые украшения. На голове у певицы был парик с белыми волосами, который уложили в прическу "улей".
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