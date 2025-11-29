ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
84
Время на прочтение
1 мин

В платье с открытой спиной: Дженна Ортега посетила кинофестиваль в Марокко

Ее платье было в лучших традициях готического гламура.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Associated Press

В Марокко состоялась церемония открытия 22-го Международного кинофестиваля в Марракеше. Мероприятие посетили многие международные звезды, включая главную звезду сериала «Уэнздей» Дженну Ортегу.

23-летняя девушка стала в этом году одной из членов жюри конкурса. На красную дорожку Дженна вышла в элегантном вечернем платье, которое подчеркивало талию и имело имитацию баски.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Спина у этого длинного наряда была открытой, а также в нем присутствовала бретелька-халтер. Такой дизайн делал наряд очень изящным, а фигуру актрисы еще более хрупкой.

Образ звезда дополнила золотыми украшениями, прической с легкими локонами, а также очень ярким макияжем с акцентом на глазах.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Также в состав жюри вошла актриса Аня Тейлор-Джой, а на красной дорожке продемонстрировала образ от Dior из новой коллекции созданной Джонатоном Андерсоном.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
84
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie