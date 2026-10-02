В платье с открытыми плечами и драгоценном колье-змее: беременная Энн Хэтэуэй пришла на шоу Джимми Фэллона

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

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Беременная Энн Хэтэуэй стала гостьей «Вечернего шоу» с Джимми Фэллоном в Нью-Йорке. Актриса пришла в студию, чтобы представить свой новый фильм «Верити».

Она появилась там в длинном черном облегающем платье с открытыми плечами, которое деликатно подчеркнуло ее беременный живот. На шее у звезды было эффектное украшение Serpenti от Bvlgari в виде змеи, изготовленное из желтого золота и украшенное бриллиантами. В ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики.

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Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн дополнила наряд золотистыми босоножками Aquazzura на невысоких каблуках. У нее была красивая прическа с локонами, макияж с красной помадой и темный маникюр и педикюр.

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Во время беседы Джимми Фэллон подарил актрисе подписанную баскетбольную майку команды New York Knicks с номером восемь. Хэтэуэй сразу же надела ее поверх вечернего платья, придав образу неожиданный спортивный оттенок.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

О фильме:

Фильм режиссера Майкла Шоуолтера стал экранизацией одноименного психологического триллера Коллин Гувер, вышедшего в свет в 2018 году.

В центре сюжета — писательница Лоуэн Эшли, которую сыграла Дакота Джонсон. Героиня переживает непростой период в карьере, когда Джереми Кроуфорд в исполнении Джоша Хартнетта предлагает ей завершить серию романов его жены Верити. После загадочного несчастного случая известная писательница больше не может работать самостоятельно.

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Лоуэн поселяется в доме супругов Кроуфордов и начинает изучать записи Верити. Среди них она находит незаконченную автобиографическую рукопись с жутковатыми признаниями, которые заставляют ее усомниться во всем, что она знала о писательнице, ее семье и трагедиях, произошедших в их доме.

В то же время между Лоуэн и Джереми возникает опасное притяжение, а грань между правдой, вымыслом и искусной манипуляцией постепенно стирается.

Энн Хэтэуэй сыграла роль загадочной Верити Кроуфорд, а также выступила в качестве одной из продюсеров картины. Фильм уже вышел в украинский прокат.

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