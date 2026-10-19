В платье с открытыми плечами и скульптурными воланами: Кейт Хадсон очаровала нежным образом от Armani Privé

Кейт Хадсон / © Associated Press

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Кейт Хадсон посетила шестой ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala, который прошел в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Перед фотографами она позировала с улыбкой.

Для светского мероприятия актриса выбрала макси-платье от Armani Privé нежного оттенка шампанского, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел открытые плечи, фигурную линию декольте и был расшит мерцающими пайетками и бисером.

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Кейт Хадсон / © Associated Press

Наряд также украшали скульптурные воланы, которые каскадом спускались с одного бедра и переходили в плавные волнистые линии вдоль юбки. Полупрозрачные детали с тонкой блестящей отделкой краев напоминали лепестки.

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Кейт Хадсон / © Associated Press

В ушах у Кейт были длинные серьги-люстры, а на руках — кольца. Волосы она уложила большими голливудскими волнами с боковым пробором, перекинув часть прядей на одно плечо. В макияже Хадсон подчеркнула глаза черными стрелками и пышными ресницами, а для губ выбрала темно-бежевую помаду.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Напомним, Кейт Хадсон и Хавьера Бардема папарацци подловили во время поцелуев на улице.

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