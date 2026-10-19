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- Шоу-бизнес
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В платье с открытыми плечами и скульптурными воланами: Кейт Хадсон очаровала нежным образом от Armani Privé
47-летняя актриса продемонстрировала красивый аутфит оттенка шампанского.
Кейт Хадсон посетила шестой ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala, который прошел в Музее киноакадемии в Лос-Анджелесе. Перед фотографами она позировала с улыбкой.
Для светского мероприятия актриса выбрала макси-платье от Armani Privé нежного оттенка шампанского, которое прекрасно подчеркнуло ее стройную фигуру. Наряд имел открытые плечи, фигурную линию декольте и был расшит мерцающими пайетками и бисером.
Наряд также украшали скульптурные воланы, которые каскадом спускались с одного бедра и переходили в плавные волнистые линии вдоль юбки. Полупрозрачные детали с тонкой блестящей отделкой краев напоминали лепестки.
В ушах у Кейт были длинные серьги-люстры, а на руках — кольца. Волосы она уложила большими голливудскими волнами с боковым пробором, перекинув часть прядей на одно плечо. В макияже Хадсон подчеркнула глаза черными стрелками и пышными ресницами, а для губ выбрала темно-бежевую помаду.
Напомним, Кейт Хадсон и Хавьера Бардема папарацци подловили во время поцелуев на улице.