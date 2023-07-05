В платье с открытыми плечами и пайетками: модель Синди Бруна подчеркнула фигуру эффектным платьем

Французская модель Синди Бруна посетила Неделю высокой моды в Париже. Звезду сфотографировали, когда она в шикарном черном луке направлялась на показ Alexandre Vauthier. Дизайнер представил в столице Франции коллекцию осень-зима 2024.

Синди же подчеркнула свою роскошную фигуру черным приталенным платьем с длинными рукавами и опущенными плечами, которое было полностью расшито черными пайетками.

Дополняли этот дерзкий образ сапоги на каблуках, тоже расшитые пайетками, и лаконичная прическа - Синди просто выпрямила волосы и уложила на один бок.

Синди Бруна / Фото: Getty Images

На следующий день модель уже сама вышла на подиум. Бруна приняла участие в показе коллекции Elie Saab.

На подиуме она представила роскошное бежевое платье с декольте и полупрозрачной юбкой. Платье было расшито бисером, пайетками и имело объемную аппликацию на лифе.

Синди Бруна на показе Elie Saab / Фото: Getty Images

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