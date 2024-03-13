В платье с открытыми плечами и в чулках: актриса Сидни Суини на премьеру фильма ужасов

Актриса Сидни Суини посетила презентацию фильма ужасов "Проклятая дева", в котором сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в театре Paramount во время кинофестиваля South by Southwest в американском городе Остине, штат Техас.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

К фотографам Суини вышла в нежном и романтичном платье от британского бренда Richard Quinn. Наряд был оттенка слоновой кости, из плотной кружевной ткани и длины миди. На юбке у платья был высокий разрез, который открывал ее ноги.

Также интересной деталью платья стали рукава, которые были из нежной шелковой ткани и ниспадали на плечи.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Платье актриса сочетала с кружевными чулками и белыми туфлями, а в ушах у нее были серьги с жемчужинами.

Сидни Суини / Фото: Associated Press

Это появление на Сидни на красной дорожке в Техасе состоялась после того, как она посетила афтепати "Оскара" вечеринку Vanity Fair в шелковом белом платье с декольте и халтером. Наряд девушки был винтажным и разработанным модельером Марком Боувером в 2004 году для Анджелины Джоли, которая надела платье на красную дорожку "Оскара".

Сидни Суини / Фото: Associated Press

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