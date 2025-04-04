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- Шоу-бизнес
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В платье с открытыми плечами: Моника Левински появилась на красной дорожке в Нью-Йорке
Она — редкая гостья на светских мероприятиях.
51-летняя американская активистка Моника Левински, которая известна в первую очередь скандалом в Овальном кабинете Белого дома, посетила звездное мероприятие — премьеру мюзикла «Доброй ночи и удачи».
На публике 51-летняя женщина появилась в черном вечернем платье с ассиметричным подолом и рюшами на юбке. Украшали ее однотонное платье шлейф и опущенные бретельки, которые открывали плечи. Также Моника надела несколько лаконичных украшений, сделала прическу и обула элегантные туфли на каблуках.
Что интересно, главную роль в спектакле сыграл актер Джордж Клуни.
На красную дорожку известный актер в этот раз вышел без жены Амаль. Также она закрасил ради роли свою уже фирменную седину.