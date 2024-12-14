В платье с пайетками цвета бургунди: Злата Огневич в эффектном образе появилась на музыкальном мероприятии в Киеве

Певица продемонстрировала красивый аутфит на концерте в столице.

Злата Огневич посетила концерт "Музыкальная премия Украины", который состоялся в Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (бывший Жовтневый дворец) в Киеве.

Артистка появилась на сцене вместе со своим коллегой Максимом Бородиным, с которым они исполнили дуэтную песню "Без тебе".

Злата Огневич и Максим Бородин / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Злата выглядела очень красиво. Она была одета в вечернее платье-бюстье, полностью расшитое пайетками цвета бургунди. Наряд прекрасно подчеркнул соблазнительную и хрупкую фигуру Огневич.

Злата Огневич и Максим Бородин / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Звезда сделала идеально ровную укладку каре до плеч и макияж с черными стрелками и красной помадой.

Злата Огневич и Максим Бородин / Фото: Алина Онопа, ТСН.ua

Бородин был одет в черные брюки и черную рубашку, из-под которой выглядывала белая майка.

Злата Огневич и Максим Бородин выступили с дуэтной песней на "Музыкальной платформе Украины"

Напомним, на концерте выступила также Оля Полякова, продемонстрировавшая стройную фигуру в золотом мини-платье.

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