В платье с пайетками цвета бургунди: Злата Огневич в эффектном образе появилась на музыкальном мероприятии в Киеве

Певица продемонстрировала красивый аутфит на концерте в столице.
Злата Огневич посетила концерт "Музыкальная премия Украины", который состоялся в Международном центре культуры и искусств профсоюзов Украины (бывший Жовтневый дворец) в Киеве.
Артистка появилась на сцене вместе со своим коллегой Максимом Бородиным, с которым они исполнили дуэтную песню "Без тебе".
Злата выглядела очень красиво. Она была одета в вечернее платье-бюстье, полностью расшитое пайетками цвета бургунди. Наряд прекрасно подчеркнул соблазнительную и хрупкую фигуру Огневич.
Звезда сделала идеально ровную укладку каре до плеч и макияж с черными стрелками и красной помадой.
Бородин был одет в черные брюки и черную рубашку, из-под которой выглядывала белая майка.
Напомним, на концерте выступила также Оля Полякова, продемонстрировавшая стройную фигуру в золотом мини-платье.
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