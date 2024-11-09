В платье с пайетками: датская актриса в вечернем луке появилась на премьере фильма "Гладиатор II"

Датская актриса Конни Нильсен посетила в Копенгагене премьеру фильма "Гладиатор II", в котором она сыграла.

Перед фотографами Конни предстала в темно-синем платье от бренда Galvan London, которое было расшито паетками и имело трикотажный лиф. На наряде был также высокий боковой разрез.

Конни Нильсен / Фото: Getty Images

Аутфит Нильсен дополнила босоножками на шпильках. Она сделала укладку с легкими волнами, вечерний макияж с розовой помадой, уши украсила длинными серьгами с камнями, шею – цепочкой с камнями, а запястье – браслетом.

О фильме:

Режиссером исторического драматического боевика выступил Ридли Скотт. Это эпическая сага о власти, мести и интригах, события которой происходят в Древнем Риме. Несколько лет назад Луций стал свидетелем убийства Максимуса от рук своего дяди. Теперь он вынужден войти в Колизей после того, как его дом был разрушен императорами-тиранами, теперь управляющими Римом. Поскольку на карту поставлено будущее империи, Луций должен найти в себе силы забыть прошлое и вернуть Риму и его народу былую славу.

В украинском прокате фильм с 13 ноября.

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