В платье с пайетками и бахромой: 87-летняя Джейн Фонда в красивом образе от Armani Privé получила награду

Актриса на собственном примере демонстрирует, что возраст – это только цифры в паспорте.

Джейн Фонда посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения наград Гильдии киноактеров США (SAG Awards). Актриса получила награду "За жизненные достижения".

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Для своего появления она выбрала эффектный образ. На Джейн было пудро-розовое платье макси с черным узором от Armani Privé, полностью расшитое пайетками. Юбка была украшена четырехъярусной бахромой. Наряд прекрасно подчеркнул стройную фигуру звезды.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Аутфит Фонда дополнила темно-серыми туфлями с мерцающими пряжками и роскошными украшениями из розового золота и бриллиантов от бренда Pomellato. У актрисы была красивая объемная прическа с локонами, насыщенный вечерний макияж и молочный маникюр.

Джейн Фонда / Фото: Associated Press

Напомним, Джейн Фонда в пудровом костюме и романтической блузке выглядела невероятно на церемонии Гильдии продюсеров.

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