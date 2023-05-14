В платье с пайетками и баской: Юлия Санина предстала в финале "Евровидения" в роскошном платье от украинского бренда

Певица появилась на сцене в красивом наряде от дизайнера Валерии Ковальской.
Юлия Санина, лидер рок-группы The Hardkiss, продемонстрировала два эффектных образа во время гранд-финала "Евровидение-2023", который состоялся от имени Украины в Ливерпуле.
Она выбрала наряды в цветах украинского флага – синий и желтый.
О первом луке певицы мы уже говорили – это обтягивающее желтое платье от бренда the COAT by Katya Silchenko с плиссированным верхом, которое было украшено стразами.
Затем Юлия Санина предстала в синем платье от украинского бренда Valery Kovalska с прозрачными рукавами, баской и разрезом. Зона декольте и бретельки были расшиты паетками.
Ретро-прическа, макияж смоки-айс и золотые серьги – одна длинная, а другая в виде кольца, завершили аутфит Юлии.
Читайте также:
- В эффектном комбинезоне от украинского бренда образ Юлии Саниной для второго полуфинала
- Огонь на подоле и эффектный корсет: кто автор платья Юлии Саниной для первого эфира "Евровидения"
- В топе-бюстье и трусах: представительница Израиля в сексуальном образе похвасталась стройной фигурой на "Евровидении"