В платье с пайетками и баской: Юлия Санина предстала в финале "Евровидения" в роскошном платье от украинского бренда

Певица появилась на сцене в красивом наряде от дизайнера Валерии Ковальской.

Юлия Санина, лидер рок-группы The Hardkiss, продемонстрировала два эффектных образа во время гранд-финала "Евровидение-2023", который состоялся от имени Украины в Ливерпуле.

Она выбрала наряды в цветах украинского флага – синий и желтый.

О первом луке певицы мы уже говорили – это обтягивающее желтое платье от бренда the COAT by Katya Silchenko с плиссированным верхом, которое было украшено стразами.

Юлия Санина / Фото: Instagram Юлии Саниной

Затем Юлия Санина предстала в синем платье от украинского бренда Valery Kovalska с прозрачными рукавами, баской и разрезом. Зона декольте и бретельки были расшиты паетками.

Юлия Санина / Фото: Instagram Юлии Саниной

Юлия Санина / Фото: Getty Images

Ретро-прическа, макияж смоки-айс и золотые серьги – одна длинная, а другая в виде кольца, завершили аутфит Юлии.

Юлия Санина / Фото: Instagram Юлии Саниной

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