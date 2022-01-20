В платье с пайетками и белым воротником: Кайя Гербер вышла в свет после долгих каникул

В платье с пайетками и белым воротником: Кайя Гербер вышла в свет после долгих каникул

Американская модель Кайя Гербер посетила светскую вечеринку в Лос-Анджелесе.

Девушка приехала на открытие художественного шоу в Лос-Анджелесе в пользу детской исследовательской больницы Сент-Джуд в среду вечером. 20-летняя модель выглядела очаровательно в черном платье-миди от Celine с пайетками и белым воротником и манжетами.

Кайя Гербер / Getty Images

Такое контрастное сочетание является визитной карточкой бренда. Платье мерцало перед вспышками фотокамер, и Кайя выглядела в нем потрясающе, дополнив аутфит черными босоножками на высоких шпильках. Она также сделала светлый маникюр, макияж в теплых бежевых оттенках, надела серьги-висюльки и красиво волнами уложила волосы.

Кайя Гербер / Getty Images

В прошлый свой выход вместе с мамой Синди Кроуфорд на церемонию вручения премий InStyle Awards 2021 Гербер демонстрировала прическу с челкой, а в этот раз, похоже, челку решила отрастить.

Кайя Гербер и Синди Кроуфорд / Getty Images

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