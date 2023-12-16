В платье с пайетками и бокалом на голове: Дита фон Тиз в эффектном образе посетила ивент в Лас-Вегасе

51-летняя дева бурлеска, как всегда, выглядела красиво.

Дита фон Тиз посетила вечеринку по случаю открытия новой роскошной гостиницы в Лас-Вегасе.

Там дива бурлеска появилась в вечернем платье макси, украшенном серебряными пайетками, сверкавшими от софитов фотокамер.

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Свой аутфит звезда дополнила макияжем с черными стрелками и красной помадой, длинными серьгами, браслетами с камнями, кольцом и красным маникюром. В руке она держала серебряный клатч.

Но главным акцентом в ее образе был обруч с ажурным бокалом, на котором висел камешок в виде капли. Фон Тиз выглядела эффектно.

Напомним, на мероприятии также побывал Сильвестр Сталлоне со своей супругой Дженнифер Флавин.

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