В платье с пайетками и декольте: Деми Мур в очаровательном образе пришла на светское мероприятие

Актриса в красивом платье от Prada появилась на гала-вечере.
В музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе прошел ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala. Цель мероприятия – сбор средств на поддержку киноэкспозиционного музея, а также образовательных программ.
На красной дорожке появилось немало звездных красоток, продемонстрировавших эффектные образы. Среди них была и очаровательная Деми Мур.
Актриса предстала перед публикой в вечернем фиолетовом платье с пайетками от бренда Prada. Наряд имел пикантное декольте и высокий разрез. Он прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
Аутфит Деми дополнила босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках.
У Мур была элегантная прическа, макияж, уши она украсила интересными фиолетовыми серьгами с камнями, а руки – бриллиантовым браслетом и кольцом.
Напомним, Деми Мур пришла на прием главы кинофестиваля в Хэмптоне вместе со своим домашним любимцем. Она была одета в серо-белую рубашку, черный галстук и серо-черный клетчатый костюм.
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