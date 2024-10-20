В платье с пайетками и декольте: Деми Мур в очаровательном образе пришла на светское мероприятие

Актриса в красивом платье от Prada появилась на гала-вечере.

В музее Американской академии кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе прошел ежегодный гала-вечер Academy Museum Gala. Цель мероприятия – сбор средств на поддержку киноэкспозиционного музея, а также образовательных программ.

На красной дорожке появилось немало звездных красоток, продемонстрировавших эффектные образы. Среди них была и очаровательная Деми Мур.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Актриса предстала перед публикой в вечернем фиолетовом платье с пайетками от бренда Prada. Наряд имел пикантное декольте и высокий разрез. Он прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Аутфит Деми дополнила босоножками цвета металлик на высоких платформах и каблуках.

Деми Мур / Фото: Associated Press

У Мур была элегантная прическа, макияж, уши она украсила интересными фиолетовыми серьгами с камнями, а руки – бриллиантовым браслетом и кольцом.

Деми Мур / Фото: Associated Press

Напомним, Деми Мур пришла на прием главы кинофестиваля в Хэмптоне вместе со своим домашним любимцем. Она была одета в серо-белую рубашку, черный галстук и серо-черный клетчатый костюм.

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