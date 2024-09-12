В платье с пайетками и декольте: гламурная Джессика Честейн посетила светский ужин

Оскароносная актриса посетила ужин "Забота о женщинах", который провел фонд Kering.

Мероприятие проходило в Нью-Йорке, а Джессика Честейн на нем блистала в очень гламурном платье зеленого оттенка.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Наряд Джессики был от Модного дома Gucci. Платье расшито пайетками разного размера, имело халтер и глубокое V-образное декольте.

Носила она наряд в сочетании с белым маникюром, лаконичным макияжем, несколькими украшениями с бриллиантами и культовой сумкой Gucci Bamboo 1947 серебряного оттенка, на длинном ремешке. Волосы Честейн уложила на один бок.

Джессика Честейн / Фото: Associated Press

Перед камерами она позировала с коллегой актрисой Керри Вашингтон, которая надела платье-водолазку расшитое пайетками от Модного дома Balenciaga из коллекции весна-лето 2023.

Джессика Честейн и Керри Вашингтон / Фото: Associated Press

Также на светском ужине позировали в роскошных платьях и дорогих украшениях Сальма Хайек со своим мужем-миллиардером Франсуа-Анри Пино, Дакота Джонсон в гламурном платье от Gucci, а также невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес.

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