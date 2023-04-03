Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В платье с пайетками и глубоким декольте: Дита фон Тиз на светской церемонии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
1538
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В платье с пайетками и глубоким декольте: Дита фон Тиз на светской церемонии

Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

50-летняя дива бурлеска подчеркнула сексуальные формы красивым нарядом.

Дита фон Тиз посетила церемонию награждения Olivier Awards 2023 в Королевском Альберт-Холе, в Лондоне.

Дива бурлеска появилась на мероприятии в серебряном платье от бренда Jenny Packham, которое прекрасно подчеркнуло ее сексуальную фигуру. Юбка наряда была расшита пайетками, а верх - камнями и стразами. Главный акцент в ее образе был сделан на глубоком сексуальном декольте. В руке она держала черный клатч с бисером.

Дита фон Тиз / © Getty Images
Дита фон Тиз / Фото: Getty Images

Дита сделали свою фирменную ретро-прическу, макияж с широкими черными стрелками и красной помадой. Уши она украсила элегантными серьгами, а палец – кольцом с большим бриллиантом. Бордовый маникюр завершил аутфит фон Тиз.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
1538
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация