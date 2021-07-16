В платье с пайетками и глубоким декольте: Хана Кросс вышла на дорожку в красивом луке

Экс-возлюбленная Бруклина Бекхэм снова вышла на красную дорожку в Каннах.
Хана Кросс позировала перед показом фильма "Франция" в рамках 74-го Каннского кинофестиваля. На красную дорожку модель вышла в макси-платье BOSS и украшениях Salvini Gioielli.
У наряда был V-образный вырез, прямой крой и вырез на спине, подчеркивающий фигуру девушки и разрез сбоку. Серебристое платье было полностью расшито пайетками и было на тонких бретельках. Хана дополнила вечерний аутфит красивыми серьгами с камнями, лаконичным мейк-апом и прической.
Днем ранее знаменитость позировала перед камерами в потрясающем платье Rami Kadi ливано-американского модельера. Наряд был полностью расшит бусинами, стразами и пайетками. Юбку платья украшало четыре слоя страусиных перьев, а декольте было выполнено в форме сердца и имело элегантные бретельки, которые свисали на плечи девушки.
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