В платье с пайетками и глубоким декольте: Хана Кросс вышла на дорожку в красивом луке

В платье с пайетками и глубоким декольте: Хана Кросс вышла на дорожку в красивом луке

Экс-возлюбленная Бруклина Бекхэм снова вышла на красную дорожку в Каннах.

Хана Кросс позировала перед показом фильма "Франция" в рамках 74-го Каннского кинофестиваля. На красную дорожку модель вышла в макси-платье BOSS и украшениях Salvini Gioielli.

Хана Кросс / Associated Press

У наряда был V-образный вырез, прямой крой и вырез на спине, подчеркивающий фигуру девушки и разрез сбоку. Серебристое платье было полностью расшито пайетками и было на тонких бретельках. Хана дополнила вечерний аутфит красивыми серьгами с камнями, лаконичным мейк-апом и прической.

Хана Кросс / Associated Press

Хана Кросс / Associated Press

Также читайте Звездная обувь: 12 самых необычных пар на Каннском кинофестивале

Днем ранее знаменитость позировала перед камерами в потрясающем платье Rami Kadi ливано-американского модельера. Наряд был полностью расшит бусинами, стразами и пайетками. Юбку платья украшало четыре слоя страусиных перьев, а декольте было выполнено в форме сердца и имело элегантные бретельки, которые свисали на плечи девушки.

Хана Кросс / Associated Press

Читайте также: Все новости о 74-м Каннском кинофестивале

Выходы звезд на Каннском кинофестивале (18 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку