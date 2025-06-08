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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

В платье с пайетками и глубоким декольте: изысканная Ники Хилтон на красной дорожке

Младшая сестра Пэрис Хилтон – 41-летняя Ники Хилтон-Ротшильд – продемонстрировала на кинофестивале образ современной готической музы.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон посетила премьеру фильма «Тренер», которая состоялась в рамках фестиваля Tribeca 2025 в театре SVA в Нью-Йорке. Она пришла поддержать свою сестру Пэрис Хилтон, сыгравшую в ленте.

Ники выбрала для своего появления элегантное черное платье миди с глубоким V-образным вырезом, расшитое черными пайетками.

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Аутфит Хилтон дополнила черными атласными туфлями на шпильках. Она собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж с акцентом на глаза, уши украсила большими бриллиантовыми серьгами-гвоздями, руки — браслетами и кольцами, а щиколотку — браслетом с бриллиантами. В этом образе она была похожа на современную готическую музу.

Напомним, Ники Хилтон на премьеру третьего сезона сериала «И просто так…» пришла в гламурном платье с пайетками от бренда Monse.

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Дата публикации
Количество просмотров
105
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