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- Шоу-бизнес
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В платье с пайетками и глубоким декольте: изысканная Ники Хилтон на красной дорожке
Младшая сестра Пэрис Хилтон – 41-летняя Ники Хилтон-Ротшильд – продемонстрировала на кинофестивале образ современной готической музы.
Ники Хилтон посетила премьеру фильма «Тренер», которая состоялась в рамках фестиваля Tribeca 2025 в театре SVA в Нью-Йорке. Она пришла поддержать свою сестру Пэрис Хилтон, сыгравшую в ленте.
Ники выбрала для своего появления элегантное черное платье миди с глубоким V-образным вырезом, расшитое черными пайетками.
Аутфит Хилтон дополнила черными атласными туфлями на шпильках. Она собрала волосы в гладкий пучок, сделала макияж с акцентом на глаза, уши украсила большими бриллиантовыми серьгами-гвоздями, руки — браслетами и кольцами, а щиколотку — браслетом с бриллиантами. В этом образе она была похожа на современную готическую музу.
Напомним, Ники Хилтон на премьеру третьего сезона сериала «И просто так…» пришла в гламурном платье с пайетками от бренда Monse.